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Настоящее фото товара Диван Рикади трёхместный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Рикади трёхместный, коричневый
49 оценок
113 590
Товар в корзине. Перейти
Диван Рикади трёхместный, коричневый - фото 1Диван Рикади трёхместный, коричневый - фото 2Диван Рикади трёхместный, коричневый - фото 3Диван Рикади трёхместный, коричневый - фото 4Диван Рикади трёхместный, коричневый - фото 5Диван Рикади трёхместный, коричневый - фото 6Диван Рикади трёхместный, коричневый - фото 7

Диван Рикади трёхместный, коричневый

Артикул: CH-033-407
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2180 мм
  • Глубина1020/1620 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья2000 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Рикади — это линейка мебели с адаптивным дизайном. Включает в себя двух-, трехместный диван, угловой диван и пуф. Все предметы сочетают в себе элегантный внешний вид с максимальным комфортом. Эффект выразительной лаконичности достигается благодаря структурированной архитектуре.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2180 мм
  • Глубина1020/1620 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья2000 мм
  • Глубина сиденья630/1240 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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