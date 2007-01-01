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Настоящее фото товара Диван Рикади трёхместный, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Рикади трёхместный, розовый
69 оценок
113 590
Товар в корзине. Перейти
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Диван Рикади трёхместный, розовый

Артикул: CH-033-404
69 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2180 мм
  • Глубина1020/1620 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья2000 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Рикади — это линейка мебели с адаптивным дизайном. Включает в себя двух-, трехместный диван, угловой диван и пуф. Все предметы сочетают в себе элегантный внешний вид с максимальным комфортом. Эффект выразительной лаконичности достигается благодаря структурированной архитектуре. В основе — графичность и сдержанность. Модульные элементы можно адаптировать к индивидуальному пространству. Просто выберите подходящую вам конфигурацию дивана. Мебель гармонично впишется в контекст любой стилистики. Может иметь классический или более смелый образ в зависимости от цвета обивки.



Серия Рикади обладает сильным характером с простым выражением. Выглядит компактно, но в то же время обрадует просторными и удобными подушками сиденья, комфортным наклоном спинок. В основании изделий — металлические опоры, которые придают «парящее» настроение. За мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Мемори Фоам: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, восстанавливает первоначальный вид. Рикади — диван, на котором можно потерять счет времени. Современный и практичный — станет естественным выбором для обустройства стильного интерьера. Пуф можно использовать как в паре с диваном в качестве оттоманки, так и в виде персонального сиденья.



Каркас изделия состоит из деревянных брусков (хвойных пород) и березовой фанеры марки ФК.
На рамку каркаса сидения установлен ряд плоских пружин (тип – «змейка»), поверх пружин проложен слой войлока, сверху войлок закрыт лицевым чехлом из ткани.



Состав подушки сидения: настил из войлока, настил из двух слоев пенополиуретана (поролон марки Мемори Фоам и супермягкий), холлофайбер. Внутренний чехол выполнен из периотека на текстильной основе.
Состав подушки спинки: синтепух в чехле из спанбонда. Лицевой чехол имеет внутренний слой из периотека на текстильной основе.



Лицевой чехол подушек сидения и спинки – съемный. Лицевой чехол каркаса - несъемный.



В основании – металлические опоры высотой 160 мм, с пластиковыми подпятниками, черного цвета. Модули соединяются между собой с помощью зацепов («крокодил»), образуя различные композиции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2180 мм
  • Глубина1020/1620 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья2000 мм
  • Глубина сиденья630/1240 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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