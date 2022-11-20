Характеристики товара
Описание
Журнальный столик ИНСИГНИЯ, благодаря оригинальной форме, станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 64*62*15
Масса брутто: 12,5 кг.
Объем: 0,06
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Вес10.2 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка15 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки12.50 кг