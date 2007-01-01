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Пуф Спейс, велюр, бежевый

Артикул: CH-078-063
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактный мягкий пуф на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого рельефного велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Изогнутые металлические ножки высотой 27 см дополняют дизайн и придают пуфику изящный вид. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина405 мм
  • Глубина405 мм
  • Высота390 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки3.50 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Пуф Спейс, велюр, бежевый
Пуф Спейс, велюр, бежевый
4 790
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