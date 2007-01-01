Характеристики товара
Описание
Компактный мягкий пуф на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого рельефного велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Изогнутые металлические ножки высотой 27 см дополняют дизайн и придают пуфику изящный вид. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина405 мм
- Глубина405 мм
- Высота390 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки3.50 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет