Товар в корзине. Перейти
Пуф Спейс, велюр, красный - фото 1Пуф Спейс, велюр, красный - фото 2Пуф Спейс, велюр, красный - фото 3Пуф Спейс, велюр, красный - фото 4
NEW

Пуф Спейс, велюр, красный

Артикул: CH-078-062
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Self, винный
Фотография товара Пуф Self, винный от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Кавачи, голубая пастель/ золото
Фотография товара Пуф Кавачи, голубая пастель/ золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компактный мягкий пуф на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого рельефного велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Изогнутые металлические ножки высотой 27 см дополняют дизайн и придают пуфику изящный вид. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина405 мм
  • Глубина405 мм
  • Высота390 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки3.50 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела пуфы

Товар в корзине

Пуф Спейс, велюр, красный
Пуф Спейс, велюр, красный
4 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 26.11.2019 Черная пятница уже близко!
Черная пятница уже близко!

Узнайте, что мы для вас приготовили!

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.09.2018 Крым. Мебель. Интерьер-2018
Крым. Мебель. Интерьер-2018

В симферопольском МФК «Гагаринский» с 27 по 29 сентября все заинтересованные бизнесмены мебельной и санаторно-курортной отрасли смогут побывать на специализированной выставке межрегионального формата. Она предназначена для тех, кто интересуется эргономичной организацией пространства и готов оборудовать жилье, офисные помещения, а также гостиницы и предприятия общественного питания на современном техническом, промышленном и интеллектуальном уровне.

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.