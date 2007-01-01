Характеристики товара
Описание
Пуф Тея — это гармоничное сочетание мягкости, формы и практичности. Его округлый силуэт и деликатная спинка придают модели обволакивающий и уютный вид. Светло-серый оттенок обивки универсален и легко сочетается с различными цветовыми палитрами интерьера — от нейтральных до акцентных. Сиденье наполнено поролоном плотностью 25 кг/м³, обеспечивающим оптимальный баланс между мягкостью и поддержкой. Компактная спинка повышает комфорт посадки, особенно в зоне прихожей или спальни. Пластиковые ножки скрыты под корпусом и обеспечивают устойчивость, не царапая пол. Минималистичный дизайн и небольшие габариты делают Тею отличным выбором для разных зон дома: будь то прихожая, детская, гостиная или спальня. Пуф не требует сборки и готов к использованию сразу после покупки. Он станет стильным и полезным элементом вашего интерьера, добавляя уюта и функциональности в повседневное пространство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина480 мм
- Высота550 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Вес5.7 кг
- Материал сиденьяэкокожа, шенилл
- Материал каркасафанера
- Цветсветло-серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки6.30 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики530
- Изделия стопируютсяНет