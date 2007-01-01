Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Лун, произведённого компанией ChiedoCover
Раскладной обеденный стол Лун
12 оценок
99 090
Товар в корзине. Перейти
Раскладной обеденный стол Лун - фото 1Раскладной обеденный стол Лун - фото 2Раскладной обеденный стол Лун - фото 3Раскладной обеденный стол Лун - фото 4Раскладной обеденный стол Лун - фото 5

Раскладной обеденный стол Лун

Артикул: CH-073-381
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота740 мм
  • Вес108.75 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол барный Лилия, ЛДСП
Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.
Следующий Стол обеденный Ballet 100*75 серый
Фотография товара Стол обеденный Ballet 100*75 серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный раскладной стол с лаконичным характером для стильных интерьеров. Броский внешний вид смягчается плавными линиями и сбалансированными пропорциями. Четыре стальные опоры поддерживают столешницу арочной формы из керамики. Которая отличается прочностью, долговечностью и привлекательной текстурой, напоминающей натуральный камень. Минималистичная геометрия позволяет грамотно вписать предмет практически в любое пространство. Стол гармонично будет смотреться и в квартире, и в загородном доме.

Механизм трансформации позволяет увеличить длину со 160 см до 240 см. Для этого необходимо сдвинуть центральное полотно столешницы, раздвинуть скрытые боковые секции и установить между ними основную часть. Стол Лун — инвестиция в уникальную эстетику, функциональность, качество и комфорт вашего пространства.

Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота740 мм
  • Вес108.75 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Терн квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стол Терн квадратный

31
Настоящее фото товара Стол Stefani обеденный, произведённого компанией ChiedoCover
от106 790
Оптовая цена

Стол Stefani обеденный

48
Распродажа
Фотография товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от58 59055
127 790 ₽Оптовая цена

Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас

36
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Уиллар, белый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Уиллар, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
47 690
Оптовая цена

Стол Уиллар, белый глянец

50
Фотография товара Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890

Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный

39
Распродажа
Фотография товара Стол Leith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Leith, произведённого компанией ChiedoCover
от19 8902
20 290 ₽

Стол Leith

15
Фотография товара Стол Гастон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гастон, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
Оптовая цена

Стол Гастон

7
Фотография товара Раздвижной обеденный стол Монтел, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раздвижной обеденный стол Монтел, серый, произведённого компанией ChiedoCover
75 090
Оптовая цена

Раздвижной обеденный стол Монтел, серый

6
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Квант 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Квант 7, произведённого компанией ChiedoCover
44 590

Стол Квант 7

14
Фотография товара Стол Дэнит, черный/керамика серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дэнит, черный/керамика серая, произведённого компанией ChiedoCover
76 190

Стол Дэнит, черный/керамика серая

8

Другие товары из раздела кухонные столы

Фотография товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный

30
Фотография товара Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890

Стол разборный 1200*800 HPL Дуб Фавер

49
Фотография товара Стол лофт Ольга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Ольга, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стол лофт Ольга

80
Распродажа
Фотография товара Стол ПАЛАЦИО 180 КЛ-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ Шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ПАЛАЦИО 180 КЛ-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ Шампань, произведённого компанией ChiedoCover
132 19047
246 990 ₽

Стол ПАЛАЦИО 180 КЛ-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика/ Шампань

12
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол ТМЕ-6931 МВН СВЕДЕН белый мрамор / ББ темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ТМЕ-6931 МВН СВЕДЕН белый мрамор / ББ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
18 19032
26 390 ₽

Стол ТМЕ-6931 МВН СВЕДЕН белый мрамор / ББ темный орех

9
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол Рутин раздвижной со стеклом, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рутин раздвижной со стеклом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Стол Рутин раздвижной со стеклом, белый

11
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, азул, белый муар

7
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лавант, белый муар

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, мрамор белый, черный муар

15
Фотография товара Стол Твига 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Твига 3, произведённого компанией ChiedoCover
48 090

Стол Твига 3

5

Товар в корзине

Раскладной обеденный стол Лун
Раскладной обеденный стол Лун
99 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности