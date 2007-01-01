Характеристики товара
Описание
Обеденный раскладной стол с лаконичным характером для стильных интерьеров. Броский внешний вид смягчается плавными линиями и сбалансированными пропорциями. Четыре стальные опоры поддерживают столешницу арочной формы из керамики. Которая отличается прочностью, долговечностью и привлекательной текстурой, напоминающей натуральный камень. Минималистичная геометрия позволяет грамотно вписать предмет практически в любое пространство. Стол гармонично будет смотреться и в квартире, и в загородном доме.
Механизм трансформации позволяет увеличить длину со 160 см до 240 см. Для этого необходимо сдвинуть центральное полотно столешницы, раздвинуть скрытые боковые секции и установить между ними основную часть. Стол Лун — инвестиция в уникальную эстетику, функциональность, качество и комфорт вашего пространства.
Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600/2400 мм
- Ширина900 мм
- Высота740 мм
- Вес108.75 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет