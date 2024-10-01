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Салатник-полусфера сталь нержавеюащая 2л - фото 1

Салатник-полусфера сталь нержавеюащая 2л

Артикул: CH-059-180
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина225 мм
  • Глубина225 мм
  • Высота75 мм
  • Диаметр230 мм
  • Вес0.322 кг
  • Объем2 л
  • Материалнержавеющая сталь

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