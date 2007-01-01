Товар в корзине. Перейти
Сахарница 270 мл, фарфор "NOBLE" - фото 1

Сахарница 270 мл, фарфор "NOBLE"

Артикул: CH-071-622
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Емкость для пакетиков сахара, винилбензол
Фотография товара Емкость для пакетиков сахара, винилбензол от компании ChiedoCover.
Следующий Сахарница 200 мл, фарфор, Aristocrat
Фотография товара Сахарница 200 мл, фарфор, Aristocrat от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0.27 л
  • Материалфарфор

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела сахарницы

Товар в корзине

Сахарница 270 мл, фарфор "NOBLE"
Сахарница 270 мл, фарфор "NOBLE"
1 490
В корзине

С этим товаром покупают