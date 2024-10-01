Товар в корзине. Перейти
Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая - фото 1

Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая

Артикул: CH-063-415
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сахарница «Симплисити» фарфор, белая
Фотография товара Сахарница «Симплисити» фарфор, белая от компании ChiedoCover.
Следующий Сахарница-дозатор стекло, металл
Фотография товара Сахарница-дозатор стекло, металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина60 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке120 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Сальто», 350мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Сальто», 350мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сальто», 350мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания с ручками «Пастораль», произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания с ручками «Пастораль»

11
В наличии 69 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина полипропилен, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0806
2 190 ₽

Корзина полипропилен, сталь нержавеющая

8
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь бирюза», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь бирюза»

12
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Водопад Сардиния» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Водопад Сардиния», произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Водопад Сардиния»

5
В наличии 74 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин, диаметр 130мм, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Кувшин, диаметр 130мм

15
В наличии 250 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Органикс», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6304
1 690 ₽Оптовая цена

Пепельница «Органикс», фарфор, белый

15
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, для специй «Линия», произведённого компанией ChiedoCover
от2 2407
2 390 ₽

Подставка для мельниц, для специй «Линия»

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый , произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Пепельница «Айвори Монте Карло», фарфор, белый

9
В наличии 40 шт.

Другие товары из раздела сахарницы

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Пион» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Пион» фарфор

13
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Тренд» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Тренд» фарфор

12
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара, винилбензол, произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара, винилбензол

11
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Революшн Гранит» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5805
2 690 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Революшн Гранит» фарфор

11
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетированного сахара, чая, акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5004
2 590 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетированного сахара, чая, акрил

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Верона» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽

Сахарница «Верона» фарфор

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун» , произведённого компанией ChiedoCover
от2 5506
2 690 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун»

12
В наличии 90 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Монако Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от2 1208
2 290 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Монако Вайт»

15
В наличии 81 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Блю Дэппл» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Сахарница «Блю Дэппл» фарфор

15
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Везувиус Ляпис» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽Оптовая цена

Сахарница «Везувиус Ляпис» фарфор

15
В наличии

Товар в корзине

Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая
Сахарница-дозатор «Мини» стекло, сталь нержавеющая
от 430
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Сальто», 350мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Сальто», 350мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сальто», 350мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания с ручками «Пастораль», произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания с ручками «Пастораль»

11
В наличии 69 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина полипропилен, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0806
2 190 ₽

Корзина полипропилен, сталь нержавеющая

8
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь бирюза», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь бирюза»

12
В наличии