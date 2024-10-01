Товар в корзине. Перейти
Емкость для пакетиков сахара, винилбензол - фото 1

Емкость для пакетиков сахара, винилбензол

Артикул: CH-063-350
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сахарница с крышкой «Тренд» фарфор
Фотография товара Сахарница с крышкой «Тренд» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Сахарница с крышкой «Ирис» фарфор
Фотография товара Сахарница с крышкой «Ирис» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина87 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Коник», 570мл, прозрачный, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Коник», 570мл, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Коник», 570мл, прозрачный, стекло

6
В наличии 6060 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь»

9
В наличии 330 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Багет», произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Багет»

9
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 123 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Багет» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Багет» сталь нержавеющая

13
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл

13
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Дольче Вита», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2504
1 290 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Дольче Вита»

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽

Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый

13
В наличии 156 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Мурано Оттико», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Мурано Оттико», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Мурано Оттико», 460мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Поднос из бамбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос из бамбука, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6705
2 790 ₽Оптовая цена

Поднос из бамбука

6
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела сахарницы

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница без крышки «Маррон Реативо» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Сахарница без крышки «Маррон Реативо» фарфор

8
В наличии 62 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Маренго» , произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Маренго»

10
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Млечный путь бирюза» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Сахарница «Млечный путь бирюза» фарфор

6
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Крафт Вайт» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0405
1 090 ₽Оптовая цена

Сахарница «Крафт Вайт» фарфор

6
В наличии 232 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара «Монако Вайт», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6205
1 690 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара «Монако Вайт», фарфор

15
В наличии 70 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Кашуб-хел» , произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Сахарница «Кашуб-хел»

12
В наличии 44 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Симплисити» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Сахарница «Симплисити» фарфор

13
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Бьянко» фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от1 2206
1 290 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Бьянко» фарфор

14
В наличии 23 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Афродита» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8209
900 ₽Оптовая цена

Сахарница «Афродита» фарфор

6
В наличии 45 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для пакетиков сахара «Блю Дэппл» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0603
1 090 ₽Оптовая цена

Емкость для пакетиков сахара «Блю Дэппл» фарфор

11
В наличии 19 шт.

Товар в корзине

Емкость для пакетиков сахара, винилбензол
Емкость для пакетиков сахара, винилбензол
от 590
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Коник», 570мл, прозрачный, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Коник», 570мл, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Коник», 570мл, прозрачный, стекло

6
В наличии 6060 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь»

9
В наличии 330 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Багет», произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Багет»

9
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 123 шт.