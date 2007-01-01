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Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см - фото 1Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см - фото 2

Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см

Артикул: CH-062-702
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина136 мм
  • Диаметр102 мм
  • Материалфарфор

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Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см
Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см
от 1 240
1 290 ₽
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