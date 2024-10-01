Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалфарфор
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Креманка полистирол пищевой, прозрачная
Тарелка глубокая «Тренд», фарфор
Креманка «Свирл» стекло
Тарелка «Млечный путь изумрудный»
Мельница для перца «Париж» сталь нержавеющая
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый
Молочник «Торино», фарфор 142 мл, белый
Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый
Стакан для коктейлей «Гедон» (3шт), 340мл, стекло, разноцветные
Тарелка глубокая «Виллоу»
Сахарница без крышки «Маррон Реативо» фарфор
Сахарница с крышкой «Маренго»
Сахарница «Кунстверк» фарфор
Емкость для пакетиков сахара, винилбензол
Емкость для пакетированного сахара, чая, акрил
Сахарница «Спайро» фарфор
Сахарница-дозатор «Нью» стекло, сталь нержавеющая
Сахарница «Прага» фарфор
Сахарница с крышкой «Браун Дэппл» фарфор
Сахарница «Штутгарт» фарфор