Характеристики товара
Описание
Объем: 780 мл
Диаметр: 21 см
Материал: фарфор
Основные характеристики
- Страна изготовленияБеларусь
Объем: 780 мл
Диаметр: 21 см
Материал: фарфор
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
Блюдо 330 мм Royal White 4, 12
Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18
Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16
Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8
Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4
Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72
Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24
Стул барный Rainbow
Стул Shelly, медовый
Стул барный Color
Стол обеденный Куртра орех
Стол Ларьяк
Кровать лофт Носеда
Кровать лофт Ордруф
Стул Атлас М
Стул Атлас барный МН
Блюдце Проотель
Блюдце квадратное Проотель
Блюдце Паула D12
Блюдце Паула D13
Бульонная чашка Айвори
Бульонная чашка Мелодия
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Бульонная чашка D11.7