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Секция многоместная Тайм

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Характеристики товара

Описание

Длина: от 1140 до 2290 мм

Глубина: 610 мм

Высота: 790 мм

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

Каркас: металл

Обивка: искусственная кожа / ткань / микрофибра

Цвет обивки: любой

Цвет каркаса: любой

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Варианты размеров

Модель Размермм Ценаруб
2-местная секция 1030x610x79012990
3-местная секция 1550x610x79016990
4-местная секция 2070x610x790 18990

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