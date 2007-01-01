Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Барса, произведённого компанией ChiedoCover
Шезлонг-лежак пластиковый Барса
12 оценок
27 490
Товар в корзине. Перейти
Шезлонг-лежак пластиковый Барса - фото 1Шезлонг-лежак пластиковый Барса - фото 2Шезлонг-лежак пластиковый Барса - фото 3Шезлонг-лежак пластиковый Барса - фото 4Шезлонг-лежак пластиковый Барса - фото 5Шезлонг-лежак пластиковый Барса - фото 6Шезлонг-лежак пластиковый Барса - фото 7Шезлонг-лежак пластиковый Барса - фото 8

Шезлонг-лежак пластиковый Барса

Артикул: CH-067-372
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1930 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота350 мм
  • Вес16,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг-лежак плетеный Маре, коричневый
Фотография товара Шезлонг-лежак плетеный Маре, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Лежак качалка, текстилен, бежевый
Фотография товара Лежак качалка, текстилен, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

спинка имеет 5 положений наклона. Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении. Все шезлонги тестируются согласно европейским стандартам качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1930 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота350 мм
  • Вес16,5 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалтекстилен, стеклопластик
  • Материал сиденьятекстилен
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки2540 мм
  • Глубина упаковки1940 мм
  • Вес упаковки312 кг
  • Объём упаковки3.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Шезлонг Йаров, произведённого компанией ChiedoCover
от34 390
Оптовая цена

Шезлонг Йаров

46
Настоящее фото товара Шезлонг Ферн2, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена

Шезлонг Ферн2

43
Фотография товара Шезлонг пластиковый GS 1009 антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Шезлонг пластиковый GS 1009 антрацит

31
В наличии 23 шт.
Фотография товара Шезлонг-лежак пластиковый Omega от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Omega, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Шезлонг-лежак пластиковый Omega

39
В наличии 40 шт.
Фотография товара Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена

Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой

44
Фотография товара Шезлонг-лежак Wave, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак Wave, черный, произведённого компанией ChiedoCover
37 390
Оптовая цена

Шезлонг-лежак Wave, черный

13
В наличии 54 шт.
Фотография товара Матрас для шезлонга Фиджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Фиджи, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Матрас для шезлонга Фиджи

14
В наличии 195 шт.
Фотография товара Шезлонг-лежак Тонас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак Тонас, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена

Шезлонг-лежак Тонас

9
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Калифорния, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Кресло-шезлонг Калифорния, деревянный

6
В наличии 15 шт.
Фотография товара Шезлонг Агалла серый с матрасом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг Агалла серый с матрасом, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Шезлонг Агалла серый с матрасом

9
В наличии 47 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Шезлонг пластиковый GS 1009 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Шезлонг пластиковый GS 1009 белый

36
В наличии 40 шт.
Фотография товара Шезлонг Агалла коричневый без матраса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг Агалла коричневый без матраса, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Шезлонг Агалла коричневый без матраса

13
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Лежак Мидоу, пластик, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лежак Мидоу, пластик, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 89034
14 890 ₽

Лежак Мидоу, пластик, бежевый

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый

39
Фотография товара Шезлонг-лежак Wave, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак Wave, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
37 390
Оптовая цена

Шезлонг-лежак Wave, коричневый

5
В наличии 7 шт.
Фотография товара Шезлонг-лежак Эвант, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак Эвант, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена

Шезлонг-лежак Эвант, серый

12
В наличии 100 шт.
Фотография товара Шезлонг-лежак пластиковый Goynyuk от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Goynyuk, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Шезлонг-лежак пластиковый Goynyuk

10
Настоящее фото товара Кресло - качалка Квилл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло - качалка Квилл

44
Фотография товара Шезлонг - лежак пластиковый Venice от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг - лежак пластиковый Venice, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Шезлонг - лежак пластиковый Venice

14
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Шезлонг Вале2, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Шезлонг Вале2

38

Другие товары из раздела шезлонги

Фотография товара Шезлонг Гелла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг Гелла, произведённого компанией ChiedoCover
34 690
Оптовая цена

Шезлонг Гелла

14
Фотография товара Шезлонг Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
54 090
Оптовая цена

Шезлонг Флоу, оливковый

5
Фотография товара Комплект шезлонги и столик Флор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект шезлонги и столик Флор, произведённого компанией ChiedoCover
47 890
Оптовая цена

Комплект шезлонги и столик Флор

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Шезлонг-лежак Эвант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак Эвант, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена

Шезлонг-лежак Эвант

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Складное кресло-шезлонг, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складное кресло-шезлонг, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена

Складное кресло-шезлонг, бежевый

15
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Аирлайн 2, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Кресло-шезлонг Аирлайн 2

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Кольт, зеленый, 1 шт. в упаковке, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Кресло-шезлонг Кольт, зеленый, 1 шт. в упаковке

12
В наличии 51 шт.
Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Кольт, зеленый, бордовый, 2 шт. в упаковке, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Кресло-шезлонг Кольт, зеленый, бордовый, 2 шт. в упаковке

11
В наличии 33 шт.
Фотография товара Шезлонг Агалла бежевый без матраса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг Агалла бежевый без матраса, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Шезлонг Агалла бежевый без матраса

5
В наличии 44 шт.
Настоящее фото товара Шезлонг с подлокотниками Чивас, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Шезлонг с подлокотниками Чивас, Натуральное дерево

14

Товар в корзине

Шезлонг-лежак пластиковый Барса
Шезлонг-лежак пластиковый Барса
от 27 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Шезлонг пластиковый GS 1009 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Шезлонг пластиковый GS 1009 белый

36
В наличии 40 шт.
Фотография товара Шезлонг Агалла коричневый без матраса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг Агалла коричневый без матраса, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Шезлонг Агалла коричневый без матраса

13
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Лежак Мидоу, пластик, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лежак Мидоу, пластик, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 89034
14 890 ₽

Лежак Мидоу, пластик, бежевый

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый

39

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Фуршетные юбки для столов
Фуршетные юбки для столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.07.2025 Дизайнерские прозрачные стулья
Дизайнерские прозрачные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности