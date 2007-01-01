Характеристики товара
Описание
спинка имеет 5 положений наклона. Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении. Все шезлонги тестируются согласно европейским стандартам качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1930 мм
- Ширина680 мм
- Высота350 мм
- Вес16,5 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материалтекстилен, стеклопластик
- Материал сиденьятекстилен
- Материал каркасапластик
- Цветбежевый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке18 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки2540 мм
- Глубина упаковки1940 мм
- Вес упаковки312 кг
- Объём упаковки3.45 м3
- Изделия стопируютсяНет