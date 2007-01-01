Характеристики товара
Описание
Шезлонг с подлокотниками и подножьем для отдыха на даче, в загородном доме, на террасе, балконе. Легко складывается, не занимает много места. Сиденье из ламелей шириной 45 мм, прочно связанных между собой, принимает форму сидящего. Есть возможность фиксировать наклон спинки в четырёх положениях и подножья в 2 положениях- всего 8 вариантов. Эта модель отлично гармонирует с газоном, бассейном и тёплым солнцем, образуя гармоничное место отдыха. Каркас шезлонга не тонирован, выполнен из шлифованной берёзы первого сорта.
Габарит упаковки129/58/5 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина570 мм
- Высота850 мм
- Вес12 кг
- Материалдерево
- Цветсветлое дерево , натуральный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет