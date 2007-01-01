Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шезлонг с подлокотниками Чивас, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Шезлонг с подлокотниками Чивас, Натуральное дерево
14 оценок
10 590
Шезлонг с подлокотниками Чивас, Натуральное дерево - фото 1

Шезлонг с подлокотниками Чивас, Натуральное дерево

Артикул: CH-084-532
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота850 мм
  • Вес12 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Шезлонг с подлокотниками и подножьем для отдыха на даче, в загородном доме, на террасе, балконе. Легко складывается, не занимает много места. Сиденье из ламелей шириной 45 мм, прочно связанных между собой, принимает форму сидящего. Есть возможность фиксировать наклон спинки в четырёх положениях и подножья в 2 положениях- всего 8 вариантов. Эта модель отлично гармонирует с газоном, бассейном и тёплым солнцем, образуя гармоничное место отдыха. Каркас шезлонга не тонирован, выполнен из шлифованной берёзы первого сорта.

Габарит упаковки129/58/5 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Цветсветлое дерево , натуральный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

