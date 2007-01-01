Характеристики товара
Описание
Пластик, усиленный стекловолокном обеспечивает этот шезлонг необычайной прочностью. Благодаря отсутствию металлического каркаса, никогда не ржавеет и не гниет. Устойчивость к УФ лучам гарантирует, что шезлонг не будет выцветать и не станет ломким не под прямым солнечным светом.
Используемая для покрытия ткань отличается повышенной стойкостью и светопереносимостью, что увеличивает продолжительность срока ее службы.
Штабелируемый шезлонг Пацифик раскладывается в 5 позициях, а также оснащен нескользящими ножками и скрытыми колесами для просто перемещения.
Особенности:
изготовлен из высококачественного пластика, упрочненного стекловолокном;
спинка имеет 5 положений наклона;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
все шезлонги тестируются согласно европейским стандартам качества
|Максимальная допустимая нагрузка
|мм
|160 кг
|Количество в упаковке
|18 шт
|Размер упаковки
|1940х700х2540 мм
|Объем упаковки
|3.449 м³
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1930 мм
- Ширина680 мм
- Высота350 мм
- Вес16.5 кг
- Материалпластик, текстилен
- Материал сиденьятекстилен
- Допустимая нагрузка160 кг
- Цветголубой, белый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке18 шт
- Объём упаковки3.45 м3
- Изделия стопируютсяНет