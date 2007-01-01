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Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой
44 оценки
29 390
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Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой - фото 1Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой - фото 2Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой - фото 3Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой - фото 4Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой - фото 5Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой - фото 6

Шезлонг-лежак пластиковый Пацифик белый, голубой

Артикул: CH-026-948
44 оценки
Основные характеристики
  • Длина1930 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота350 мм
  • Вес16.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пластик, усиленный стекловолокном обеспечивает этот шезлонг необычайной прочностью. Благодаря отсутствию металлического каркаса, никогда не ржавеет и не гниет. Устойчивость к УФ лучам гарантирует, что шезлонг не будет выцветать и не станет ломким не под прямым солнечным светом.
Используемая для покрытия ткань отличается повышенной стойкостью и светопереносимостью, что увеличивает продолжительность срока ее службы.
Штабелируемый шезлонг Пацифик раскладывается в 5 позициях, а также оснащен нескользящими ножками и скрытыми колесами для просто перемещения.

Особенности:
изготовлен из высококачественного пластика, упрочненного стекловолокном;
спинка имеет 5 положений наклона;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
все шезлонги тестируются согласно европейским стандартам качества

Максимальная допустимая нагрузкамм160 кг
Количество в упаковке18 шт
Размер упаковки1940х700х2540 мм
Объем упаковки3.449 м³

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1930 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота350 мм
  • Вес16.5 кг
  • Материалпластик, текстилен
  • Материал сиденьятекстилен
  • Допустимая нагрузка160 кг
  • Цветголубой, белый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке18 шт
  • Объём упаковки3.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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