Товар в корзине. Перейти
Щипцы для спагетти «Проотель 210» - фото 1

Щипцы для спагетти «Проотель 210»

Артикул: CH-058-089
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Щипцы для торта «Проотель»
Фотография товара Щипцы для торта «Проотель» от компании ChiedoCover.
Следующий Щипцы для спагетти «Проотель 190»
Фотография товара Щипцы для спагетти «Проотель 190» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина35 мм
  • Вес0.060 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево

13
В наличии
Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от250

Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный

9
В наличии 1499 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лист», произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лист»

13
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Киа», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽

Нож столовый «Киа»

13
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан» для стейка, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан» для стейка

9
В наличии 184 шт.
Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от300

Джиггер «Пробар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый

11
В наличии 1501 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь красный», ширина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь красный», ширина 320мм

10
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, произведённого компанией ChiedoCover
от3 070

Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие

11
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная для «Бехеровка - Егермейстер», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная для «Бехеровка - Егермейстер»

10
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 3л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Миска, сталь нержавеющая, 3л

8
В наличии

Другие товары из раздела щипцы и пинцеты

Настоящее фото товара Щипцы универсальные «Проотель» нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от300

Щипцы универсальные «Проотель» нержавеющая сталь

6
В наличии 792 шт.
Настоящее фото товара Щипцы универсальные, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Щипцы универсальные, сталь нержавеющая

13
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Пинцет для кухни, изогнутый, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 420

Пинцет для кухни, изогнутый, сталь нержавеющая

10
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от540

Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая

5
В наличии 369 шт.
Настоящее фото товара Щипцы, красная ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 40 мм, металлический, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от430

Щипцы, красная ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 40 мм, металлический, красный

6
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы универсальные, «Проотель», зеленая ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от510

Щипцы универсальные, «Проотель», зеленая ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, зеленый

10
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы, универсальные, поликарбонат, 45 мм, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Щипцы, универсальные, поликарбонат, 45 мм, красный

6
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Щипцы, универсальные, поликарбонат, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Щипцы, универсальные, поликарбонат, черный

8
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы, олива, 32 см, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Щипцы, олива, 32 см, бежевый

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Щипцы, универсальные, сталь нержавеющая, 19,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Щипцы, универсальные, сталь нержавеющая, 19,5 см, металлическая

7
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Щипцы для спагетти «Проотель 210»
Щипцы для спагетти «Проотель 210»
от 350
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево

13
В наличии
Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от250

Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный

9
В наличии 1499 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лист», произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лист»

13
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Киа», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽

Нож столовый «Киа»

13
В наличии 20 шт.