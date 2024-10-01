Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина35 мм
- Вес0.060 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево
Джиггер «Пробар» 30/60 мл, сталь нержавеющая, серебряный
Блюдо для подачи «Лист»
Нож столовый «Киа»
Тарелка «Ресторан» для стейка
Джиггер «Пробар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый
Тарелка «Млечный путь красный», ширина 320мм
Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие
Линейка барная для «Бехеровка - Егермейстер»
Миска, сталь нержавеющая, 3л
Щипцы универсальные «Проотель» нержавеющая сталь
Щипцы универсальные, сталь нержавеющая
Пинцет для кухни, изогнутый, сталь нержавеющая
Щипцы «Проотель», желтая ручка, сталь нержавеющая
Щипцы, красная ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 40 мм, металлический, красный
Щипцы универсальные, «Проотель», зеленая ручка, сталь нержавеющая, поливинилхлорид, 4 см, металлический, зеленый
Щипцы, универсальные, поликарбонат, 45 мм, красный
Щипцы, универсальные, поликарбонат, черный
Щипцы, олива, 32 см, бежевый
Щипцы, универсальные, сталь нержавеющая, 19,5 см, металлическая