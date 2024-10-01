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Щипцы для салата, пластик, 55 мм, черный - фото 1

Щипцы для салата, пластик, 55 мм, черный

Артикул: CH-059-340
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина252 мм
  • Ширина55 мм
  • Вес0,58 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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