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Щипцы для удаления костей из рыбы, сталь нержавеющая, 70 мм, металлическая - фото 1

Щипцы для удаления костей из рыбы, сталь нержавеющая, 70 мм, металлическая

Артикул: CH-059-286
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Ширина70 мм
  • Высота15 мм
  • Вес0,35 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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