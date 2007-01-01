Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик, произведённого компанией ChiedoCover
Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик
26 оценок
3 090
Товар в корзине. Перейти
Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик - фото 1Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик - фото 2Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик - фото 3Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик - фото 4

Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик

Артикул: CH-036-752
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина495 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья395 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик
Фотография товара Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Стэп, береза/ груша
Фотография товара Стул Стэп, береза/ груша от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья395 мм
  • Глубина сиденья395 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес4.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки1010 мм
  • Вес упаковки21.3 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики330
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, без покраски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79023
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, без покраски

32
Фотография товара Стул Борно зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Борно зеленый

33
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от3 68010
4 050 ₽

Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам

31
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, салатовый

49
Фотография товара Стул Джокер коричневый, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джокер коричневый, складной, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Стул Джокер коричневый, складной

40
  • коричневый
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 119 шт.
Фотография товара Стул садовый Фолд, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул садовый Фолд, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Стул садовый Фолд, вишня

40
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, жёлтый

30
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 63010
4 000 ₽

Стул Хит 20мм, складной, черный экокожа

38
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 833, каркас бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 833, каркас бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 833, каркас бук морилка старинный орех

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Клак, рогожка Еспо 80, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клак, рогожка Еспо 80, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул Клак, рогожка Еспо 80, ножки бук морилка светлый орех

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый

35
Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый

49
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400х800, белый

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, белый, черный

13
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29032
1 890 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см

17
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69014
1 950 ₽

Чехол для стола 18

42
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6903
4 790 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 04010
5 540 ₽

Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный

467
  • коричневый
  • венге
  • белый

Другие товары из раздела складные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69029
5 175 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, белый

32
В наличии 186 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, желтый

37
Фотография товара Стул Джокер черный, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джокер черный, складной, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Стул Джокер черный, складной

47
  • коричневый
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 1531 шт.
Фотография товара Стул складной Джон металлик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джон металлик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул складной Джон металлик, белый

26
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, оранжевый

33
Фотография товара Складной стул Джонни экокожа черный каркас металлик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стул Джонни экокожа черный каркас металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Складной стул Джонни экокожа черный каркас металлик

26
В наличии 64 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Люк, складной, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Люк, складной, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Люк, складной, зеленый

13
  • зеленый
  • красный
  • оранжевый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, деревянная спинка, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, деревянная спинка, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стул раскладной Клак, деревянная спинка, синий

14
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий

10
  • белый
  • черный, металлический
  • коричневый, металлический
  • серый, металлический
В наличии 92 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гольф, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гольф, складной, произведённого компанией ChiedoCover
2 39034
3 590 ₽

Стул Гольф, складной

9
  • черный, серебряный
  • белый
  • разноцветный
  • бежевый
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик
Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик
от 3 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый

35
Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый

49
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400х800, белый

6

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Скидка 5% на текстиль при оптовой покупке мебели!
Скидка 5% на текстиль при оптовой покупке мебели!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности