Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья39.5 мм
- Глубина сиденья39.5 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Поворотная платформа 60 см флитвуд
Стул пластиковый Blitz, прозрачный
Стул Серена
Диван Harper
Кресло-шезлонг Виттинген, палисандр
Стул, на полозьях, ванильная экокожа
Торшер Томми, матовый хром