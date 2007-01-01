Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамья Gantry 160, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Скамья Gantry 160, серый
13 оценок
176 690
Товар в корзине. Перейти
Скамья Gantry 160, серый - фото 1Скамья Gantry 160, серый - фото 2
NEW

Скамья Gantry 160, серый

Артикул: CH-082-697
13 оценок
Основные характеристики
  • Вес39 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Alice, антрацит
Фотография товара Стул пластиковый Alice, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Alice, хром, лен
Фотография товара Стул пластиковый Alice, хром, лен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 1
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес39 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабук
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамейка Афина Уни, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Скамейка Афина Уни

48
Настоящее фото товара Скамья пластиковая садовая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Скамья пластиковая садовая

47
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Скамья Астралон, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Скамья Астралон, венге

39
Настоящее фото товара Скамья для парка ИЗ11/4, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Скамья для парка ИЗ11/4

33
Фотография товара Лавка садовая Райт Фито от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лавка садовая Райт Фито, произведённого компанией ChiedoCover
от45 190
Оптовая цена

Лавка садовая Райт Фито

46
Фотография товара Скамейка металлическая СП со спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка металлическая СП со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Скамейка металлическая СП со спинкой

46
Фотография товара Скамейка парковая «Forest» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая «Forest» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Скамейка парковая «Forest» 1600 мох

40
Фотография товара Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390

Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза

7
Настоящее фото товара Скамейка чугунная парковая Каир, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от58 790
Оптовая цена

Скамейка чугунная парковая Каир, 2000

10
Настоящее фото товара Скамья пластиковая, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Скамья пластиковая, коричневая

5
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Зендив, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Зендив, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Стол Зендив, коричневый

39
Хит
Фотография товара Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый

13
В наличии 2321 шт.
Фотография товара Стол садовый Тино, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, мокка

50
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Clip тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от21 09013
23 990 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Clip тортора

49
В наличии 41 шт.
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, марсала

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Гарнитур Стенли, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Гарнитур Стенли

50
Распродажа
Фотография товара Стол складной Виктория 150 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 3909
6 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Виктория 150

114
В наличии 113 шт.
Фотография товара Стол пластиковый раздвижной Libeccio от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый раздвижной Libeccio, произведённого компанией ChiedoCover
от55 890
Оптовая цена

Стол пластиковый раздвижной Libeccio

31
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол уличный Фьюри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стол уличный Фьюри

32
Фотография товара Стол садовый Тино, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, черный

50

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Скамейка Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Скамейка Элегант

48
Фотография товара Скамья Catania от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Catania, произведённого компанией ChiedoCover
от14 130

Скамья Catania

45
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench коралловый

62
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Скамья Аллея, 200 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Скамья Аллея, 200 см

36
Распродажа
Настоящее фото товара Скамья двухместная Флакс Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79027
9 290 ₽Оптовая цена

Скамья двухместная Флакс Тренд

35
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1500x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Скамья "Лидер 8", 1500x300, бук, каркас золото

44
Фотография товара Скамейка Бульвар с подлокотником от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Бульвар с подлокотником, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Скамейка Бульвар с подлокотником

50
Распродажа
Фотография товара Скамья Ciao, зеленый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Ciao, зеленый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от24 89046
45 290 ₽Оптовая цена

Скамья Ciao, зеленый, золотой

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Скамейка парковая чугунная Карамболь, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от58 290
Оптовая цена

Скамейка парковая чугунная Карамболь, 1500

11
Настоящее фото товара Скамья хозяйственная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Скамья хозяйственная

12

Товар в корзине

Скамья Gantry 160, серый
Скамья Gantry 160, серый
176 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Зендив, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Зендив, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Стол Зендив, коричневый

39
Хит
Фотография товара Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый

13
В наличии 2321 шт.
Фотография товара Стол садовый Тино, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, мокка

50
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Clip тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от21 09013
23 990 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Clip тортора

49
В наличии 41 шт.

Акции для вас

Новость от 01.12.2022 Для кафе в стиле Лофт
Для кафе в стиле Лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.08.2024 Стулья для офиса
Стулья для офиса

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.11.2022 Красивая защита столов
Красивая защита столов

Перейдите, чтобы узнать подробности