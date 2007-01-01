Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Scamper, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Scamper
14 оценок
9 290
Товар в корзине. Перейти
Скамейка Scamper - фото 1Скамейка Scamper - фото 2Скамейка Scamper - фото 3Скамейка Scamper - фото 4
NEW

Скамейка Scamper

Артикул: CH-083-579
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина780 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1420 мм
  • Вес22 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Бюджет-2
Фотография товара Урна металлическая Бюджет-2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

— уникальный, ни на что не похожий дизайн;

— обработанное и ошкуренное дерево;

— прочный стальной каркас;

— сборно-разборная конструкция;

— заводское качество изготовления (на современном металлообрабатывающем оборудовании).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина780 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1420 мм
  • Вес22 кг
  • Материалметалл, массив сосны
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки1420 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Скамья Энигмата, трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Энигмата, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Скамья Энигмата, трехместный

45
Фотография товара Скамья Тамур с ящиком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Тамур с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена

Скамья Тамур с ящиком

35
Фотография товара Скамейка парковая «Stone» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая «Stone» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
32 490
Оптовая цена

Скамейка парковая «Stone» 1600 мох

43
Фотография товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 мох, произведённого компанией ChiedoCover
68 190
Оптовая цена

Комплект «Street Cafe Mountain» 740 мох

42
Фотография товара Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390

Скамья Дания, 2700*570*940, корона коричневая, каркас бронза

7
Настоящее фото товара Скамейка уличная Амели 1,8 метра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Скамейка уличная Амели 1,8 метра

14
Настоящее фото товара Скамейка парковая чугунная Лебеди, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от80 690
Оптовая цена

Скамейка парковая чугунная Лебеди, 2000

6
Фотография товара Скамейка складная Samman Van T, серый, под дерево, 182*29*42 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка складная Samman Van T, серый, под дерево, 182*29*42 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Скамейка складная Samman Van T, серый, под дерево, 182*29*42 см

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Скамья Atoll, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Atoll, серый, произведённого компанией ChiedoCover
245 390

Скамья Atoll, серый

15
Фотография товара Скамья Gantry 160, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Gantry 160, серый, произведённого компанией ChiedoCover
182 890

Скамья Gantry 160, серый

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Виган, 70х70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Виган, 70х70, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стол Виган, 70х70

45
Фотография товара Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см

13
Фотография товара Стол Эспрессо графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эспрессо графит, произведённого компанией ChiedoCover
от54 390
Оптовая цена

Стол Эспрессо графит

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол Классик, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стол Классик

44
Настоящее фото товара Стол садовый Слим, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стол садовый Слим

43
Фотография товара Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый, произведённого компанией ChiedoCover
66 390
Оптовая цена

Сан Ремо стол обеденный из ДПК, каркас алюминиевый

6
Фотография товара Стол садовый Тино, табак, 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, табак, 120, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, табак, 120

49
Фотография товара Стол садовый Гринви 140, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Гринви 140, серый, произведённого компанией ChiedoCover
32 090
Оптовая цена

Стол садовый Гринви 140, серый

35
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, агава

15
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стол Lumina4 с оплетением, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стол Lumina4 с оплетением

47

Другие товары из раздела скамьи

Распродажа
Настоящее фото товара Скамья со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от46 19018
56 190 ₽

Скамья со спинкой

32
Фотография товара Скамья-глайдер Вортикс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья-глайдер Вортикс, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Скамья-глайдер Вортикс

48
Фотография товара Скамейка металлическая Адмирал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка металлическая Адмирал, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена

Скамейка металлическая Адмирал

34
Фотография товара Скамья парковая «Mountain» 1600 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья парковая «Mountain» 1600 мох, произведённого компанией ChiedoCover
35 190
Оптовая цена

Скамья парковая «Mountain» 1600 мох

34
Настоящее фото товара Антивандальная скамейка Дельта с подлокотником, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена

Антивандальная скамейка Дельта с подлокотником, 1500

9
Распродажа
Настоящее фото товара Скамейка парковая чугунная Карамболь, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от62 59014
72 590 ₽Оптовая цена

Скамейка парковая чугунная Карамболь, 2000

5
Настоящее фото товара Скамейка чугунная парковая Эверест, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Скамейка чугунная парковая Эверест, 1500

8
Настоящее фото товара Скамейка чугунная садовая Роза, тик, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Скамейка чугунная садовая Роза, тик

10
Настоящее фото товара Чугунная скамья Таврида, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена

Чугунная скамья Таврида, 1500

7
Фотография товара Скамья пластиковая, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья пластиковая, белая, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Скамья пластиковая, белая

12
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Скамейка Scamper
Скамейка Scamper
9 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Виган, 70х70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Виган, 70х70, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стол Виган, 70х70

45
Фотография товара Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см

13
Фотография товара Стол Эспрессо графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эспрессо графит, произведённого компанией ChiedoCover
от54 390
Оптовая цена

Стол Эспрессо графит

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол Классик, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стол Классик

44

Акции для вас

Новость от 22.11.2021 Торопитесь! Скидки уменьшаются
Торопитесь! Скидки уменьшаются

С 20.11 по 26.11 - 7% С 27.11 по 3.12 - 5%. С 4.12 по 11.12 - 3%

Новость от 01.01.2024 Выбор покупателей - Стильные пластиковые стулья
Выбор покупателей - Стильные пластиковые стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.05.2024 Комплект мебели
Комплект мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности