Товар в корзине. Перейти
Стол Зендив - фото 1Стол Зендив - фото 2Стол Зендив - фото 3Стол Зендив - фото 4Стол Зендив - фото 5Стол Зендив - фото 6Стол Зендив - фото 7

Стол Зендив

Артикул: CH-015-880
37 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Зендив, коричневый
Фотография товара Стол Зендив, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Ноктюрнэль
Фотография товара Стол Ноктюрнэль от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный садовый стол строгой формы. Размер столешницы 135*80 см. Идеально подойдет для семейного обеда на 6-8 человек. Послужит истинным украшением терассы, дачи или уютного уголка сада. Изделие неокрашенное. Для создания защитного покрытия вам потребуется состав из расчета на 4,2 кв.м.

Материал - сосна (массив / срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1350 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота710 мм
  • Вес14.7 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1370 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Вес упаковки15.90 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Товар в корзине

Стол Зендив
Стол Зендив
от 17 690
В корзине

С этим товаром покупают