Характеристики товара
Описание
Изысканная садовая 3-местная скамья. Горизонтальная обрешетка спинки в псевдовосточном стиле и строгие формы подлокотников. Горизонтальное сиденье, спинка с небольшим наклоном. Подойдет для обеденной группы или релакса на природе. Станет украшением уютного уголка сада или помещения. Окрашена в цвет палисандр.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 15-20 минут. Навыков сборки не требуетсяю Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Нагрузка 250 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина590 мм
- Ширина1570 мм
- Высота890 мм
- Вес17 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1560 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки18.20 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет