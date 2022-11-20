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Скамья чугунная Немец

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Характеристики товара

Описание

Металлические детали отлиты из чугуна на автоматической формовочной линии, что практически полностью исключает литейные дефекты.
Окрашены методом порошкового напыления - одна из самых современных технологий на сегодняшний день.
Окрашены двумя слоями яхтного лака. Вся конструкция легко собирается на анодированной мебельной стяжке, гарантирующей высокую прочность.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1500 мм
  • Вес45 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

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