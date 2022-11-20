Характеристики товара
Описание
Металлические детали отлиты из чугуна на автоматической формовочной линии, что практически полностью исключает литейные дефекты.
Окрашены методом порошкового напыления - одна из самых современных технологий на сегодняшний день.
Окрашены двумя слоями яхтного лака. Вся конструкция легко собирается на анодированной мебельной стяжке, гарантирующей высокую прочность.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина600 мм
- Длина1500 мм
- Вес45 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево