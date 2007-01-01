Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде крупными предсобранными деталями: правая и левая нога с подлокотником, сиденье и спинка. Сборка не требует опыта и квалификаций. Сборка занимает 15-20 минут. В комплекте: подробная инструкция-схема по сборке, фурнитура и инструмент для сборки. Нагрузка до 200 кг. Кресло неокрашенное. Площадь под окраску 2 м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1180 мм
- Глубина700 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес10,3 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки125 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Вес упаковки11.20 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет