Товар в корзине. Перейти
Скамья Аркадиф - фото 1Скамья Аркадиф - фото 2Скамья Аркадиф - фото 3Скамья Аркадиф - фото 4

Скамья Аркадиф

Артикул: CH-015-867
34 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья Тет-а-тет
Фотография товара Скамья Тет-а-тет от компании ChiedoCover.
Следующий Скамья Велтион
Фотография товара Скамья Велтион от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде крупными предсобранными деталями: правая и левая нога с подлокотником, сиденье и спинка. Сборка не требует опыта и квалификаций. Сборка занимает 15-20 минут. В комплекте: подробная инструкция-схема по сборке, фурнитура и инструмент для сборки. Нагрузка до 200 кг. Кресло неокрашенное. Площадь под окраску 2 м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1180 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес10,3 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки125 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки11.20 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела скамьи

Товар в корзине

Скамья Аркадиф
Скамья Аркадиф
от 8 890
В корзине

С этим товаром покупают