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Скамья Астралон, светло-серая

Артикул: CH-015-877
41 оценка
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Характеристики товара

Описание

Скамейка-обувница – удобная и компактная конструкция c открытыми полками и мягкой подушкой.
Она функциональна, компактна, удобна, прочна и надёжна. Обувь расставляется на полки и не создает беспорядок в прихожей, совмещает в себе сразу два вида мебели, позволяет обуться в комфортных условиях. Цвет-светло-серый.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина740 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота460 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки145 мм
  • Вес упаковки5.92 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Скамья Астралон, светло-серая
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