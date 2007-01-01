Характеристики товара
Описание
Классическая садовая скамья для 2 человек. Универсальный дизайн скамьи позволит разместить её не только в саду, но и поставить в помещении как функциональный предмет декора. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1180 мм
- Ширина740 мм
- Высота1040 мм
- Вес11,3 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1030 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Вес упаковки12.40 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет