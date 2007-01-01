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Скамья Этернус

Артикул: CH-015-869
31 оценка
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Характеристики товара

Описание

Классическая садовая скамья для 2 человек. Универсальный дизайн скамьи позволит разместить её не только в саду, но и поставить в помещении как функциональный предмет декора. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1180 мм
  • Ширина740 мм
  • Высота1040 мм
  • Вес11,3 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1030 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Вес упаковки12.40 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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