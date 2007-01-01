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Стол Квинтэсс

Артикул: CH-015-886
32 оценки
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Характеристики товара

Описание

Функциональный садовый обеденный стол. При длине 1,2м он вполне удобно разместит 6 человек. Этот стол эконом-класса - хит спроса продаж, благодаря идеальному соотношению цена-качество. Два продольных распора не позволяют столу раскачиваться. Отверстие в центре стола предназначено для установки зонта, в тени которого ваш отдых станет еще комфортнее. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив / срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота650 мм
  • Вес9,7 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1210 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Глубина упаковки60 мм
  • Вес упаковки10.60 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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