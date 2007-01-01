Характеристики товара
Описание
Функциональный садовый обеденный стол. При длине 1,2м он вполне удобно разместит 6 человек. Этот стол эконом-класса - хит спроса продаж, благодаря идеальному соотношению цена-качество. Два продольных распора не позволяют столу раскачиваться. Отверстие в центре стола предназначено для установки зонта, в тени которого ваш отдых станет еще комфортнее. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив / срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина700 мм
- Высота650 мм
- Вес9,7 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1210 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки60 мм
- Вес упаковки10.60 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет