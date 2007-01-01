Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д2400, габардин белый 01 интай гладь, 1 шов, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть круглая, Д2400, габардин белый 01 интай гладь, 1 шов
12 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Скатерть круглая, Д2400, габардин белый 01 интай гладь, 1 шов - фото 1Скатерть круглая, Д2400, габардин белый 01 интай гладь, 1 шов - фото 2Скатерть круглая, Д2400, габардин белый 01 интай гладь, 1 шов - фото 3Скатерть круглая, Д2400, габардин белый 01 интай гладь, 1 шов - фото 4Скатерть круглая, Д2400, габардин белый 01 интай гладь, 1 шов - фото 5

Скатерть круглая, Д2400, габардин белый 01 интай гладь, 1 шов

Артикул: CH-089-161
12 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр2400 мм
  • Материалгабардин
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Дорожка для стола, гобелен, синяя птица
Фотография товара Дорожка для стола, гобелен, синяя птица от компании ChiedoCover.
Следующий Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Скатерть для Хорека – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.

Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.

Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.

Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам (уточняйте у менеджера).

Скатерти можно сшить любого размера и любого цвета.

Цены уточняйте у менеджера.

Габардин - плотная гладкокрашеная ткань полотняного переплетения с матовой поверхностью. Обладает несминаемостью и износостойкостью, вместе с тем на ощупь мягкая и легкая. Габардин очень практичный: легок в раскрое и шитье, образует мягкие красивые драпировки и отлично держит форму изделия, прост в уходе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр2400 мм
  • Материалгабардин
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
Габардин D 170 есть 1270
Габардин D 180 есть 1380
Габардин D 200 есть 1640
Габардин D 210 есть 1710
Габардин D 250 есть 2080
Габардин D 280 есть 2300
Габардин D 300 есть 2520
Габардин D 330 есть 3510
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59034
2 390 ₽

Скатерть Сатин

44
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49038
2 390 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600

31
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1200x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1200x600, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09040
5 090 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 1200x600

30
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800х800, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19041
10 390 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 1800х800

41
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2000х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2000х900, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69041
12 990 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 2000х900

49
Распродажа
Фотография товара Скатерть журавинка 250х250см, шампань цветок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть журавинка 250х250см, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99030
7 090 ₽

Скатерть журавинка 250х250см, шампань цветок

46
Распродажа
Настоящее фото товара Скатерть Ленни, натуральный лен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09039
3 390 ₽

Скатерть Ленни, натуральный лен

44
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 19039
5 190 ₽

Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый

50
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д3000 мм, ричард, слоновая кость вензель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д3000 мм, ричард, слоновая кость вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79031
6 890 ₽

Скатерть круглая Д3000 мм, ричард, слоновая кость вензель

6
Распродажа
Фотография товара Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от39094
6 090 ₽

Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва

10
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела скатерти

Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь, в пол, со стачным швом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь, в пол, со стачным швом, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69031
5 290 ₽

Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь, в пол, со стачным швом

12
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, ричард, бежевое перо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, ричард, бежевое перо, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89030
5 490 ₽

Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, ричард, бежевое перо

8
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99031
7 190 ₽

Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь

14
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, журавинка, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, журавинка, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09032
4 490 ₽

Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, журавинка, белая гладь

14
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д2200 мм, журавинка, шампань вензель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д2200 мм, журавинка, шампань вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29032
4 790 ₽

Скатерть круглая Д2200 мм, журавинка, шампань вензель

9
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый

6
В наличии 18 шт.
Фотография товара Скатерть круглая, Д2200, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д2200, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Скатерть круглая, Д2200, габардин белый

12
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая, произведённого компанией ChiedoCover
61033
900 ₽

Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая

11
  • коричневый
  • бордовый
  • изумрудный
  • слоновая кость
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная, произведённого компанией ChiedoCover
61033
900 ₽

Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная

7
  • коричневый
  • бордовый
  • изумрудный
  • слоновая кость
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, молочная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, молочная, произведённого компанией ChiedoCover
61033
900 ₽

Скатерть Габардин, прямоугольная, молочная

11
  • коричневый
  • бордовый
  • изумрудный
  • слоновая кость

Товар в корзине

Скатерть круглая, Д2400, габардин белый 01 интай гладь, 1 шов
Скатерть круглая, Д2400, габардин белый 01 интай гладь, 1 шов
от 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности