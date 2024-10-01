Товар в корзине. Перейти
Сковорода алюминиевая, антипригарное покрытие, черный, серебряный - фото 1Сковорода алюминиевая, антипригарное покрытие, черный, серебряный - фото 2

Сковорода алюминиевая, антипригарное покрытие, черный, серебряный

Артикул: CH-059-213
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный
Фотография товара Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Фотография товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Высота40 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0,48 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 930

Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Ножницы кухонные «Элегант», сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Ножницы кухонные «Элегант», сталь, пластик

8
В наличии
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 2,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Миска, сталь нержавеющая, 2,4л

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 180

Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Евро», произведённого компанией ChiedoCover
от9010
100 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Евро»

11
В наличии
Настоящее фото товара Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от660

Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Пунто Бьянка», длина 370мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910
Оптовая цена

Блюдо «Пунто Бьянка», длина 370мм

7
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лист», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 580
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лист», белый

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Атлантис», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Атлантис»

11
В наличии 456 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 730

Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой

13
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода «Уитфорд», алюминий литой,сталь нержавеющая, 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Сковорода «Уитфорд», алюминий литой,сталь нержавеющая, 2л

14
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода сервировочная овальная, 2 ручки сталь нержавеющая, медь, медный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690

Сковорода сервировочная овальная, 2 ручки сталь нержавеющая, медь, медный, металлический

15
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от12 440

Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический

12
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, антипригарным покрытием, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от17 560

Сковорода сталь нержавеющая, антипригарным покрытием, черный, металлический

5
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, покрытие антипригарное, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от9 870

Сковорода сталь нержавеющая, покрытие антипригарное, металлический

9
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Сковорода алюминий, антипригарное покрытие, черный, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 370

Сковорода алюминий, антипригарное покрытие, черный, серебряный

6
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Сковорода индукционная «Гранито» литой алюминий, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от11 970

Сковорода индукционная «Гранито» литой алюминий, черный

5
В наличии 3 шт.
Фотография товара Сковорода из литого алюминия, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода из литого алюминия, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Сковорода из литого алюминия, тефлон, черный

15
В наличии
Фотография товара Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 950

Сковорода индукционная, алюминий литой, тефлон, черный

13
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Сковорода алюминиевая, антипригарное покрытие, черный, серебряный
Сковорода алюминиевая, антипригарное покрытие, черный, серебряный
от 3 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 930

Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Ножницы кухонные «Элегант», сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Ножницы кухонные «Элегант», сталь, пластик

8
В наличии
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 2,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Миска, сталь нержавеющая, 2,4л

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 180

Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит

11
В наличии 1 шт.