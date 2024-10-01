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Лист-гриль с ручками алюминий литой, антипригарное покрытие - фото 1Лист-гриль с ручками алюминий литой, антипригарное покрытие - фото 2

Лист-гриль с ручками алюминий литой, антипригарное покрытие

Артикул: CH-059-431
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Диаметр300 мм
  • Материалалюминий
  • Цветчерный

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