Товар в корзине. Перейти
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, синий, черный - фото 1Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, синий, черный - фото 2

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, синий, черный

Артикул: CH-059-144
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный
Фотография товара Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Фотография товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина610 мм
  • Высота60 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес2,378 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №10» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №10», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №10»

11
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Атус», сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Нож для чистки овощей и фруктов «Атус», сталь, пластик

8
В наличии 59 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Gewürztr - Pinot Grigio - Souv Blanc - «M&G Quintas», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Gewürztr - Pinot Grigio - Souv Blanc - «M&G Quintas»

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Астория» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Астория» сталь нержавеющая

5
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 40 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 696

Крышка, сталь нержавеющая, 40 см

15
В наличии
Настоящее фото товара Лопатка термостойкая, синняя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Лопатка термостойкая, синняя

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Маррон Реативо», диаметр 280мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
Оптовая цена

Блюдо «Маррон Реативо», диаметр 280мм

14
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм

9
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Ложка сервировочная, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 440

Ложка сервировочная, сталь нержавеющая

6
В наличии 14 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 348 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 348 мл, прозрачный

9
В наличии 1187 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от12 440

Сковорода сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, металлический

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая , произведённого компанией ChiedoCover
от3 480

Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая

5
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Сковорода алюминий литой, тефлон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Сковорода алюминий литой, тефлон

12
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 320

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Сковорода овальная алюминиевая, антипригарное покрытие, произведённого компанией ChiedoCover
от11 270

Сковорода овальная алюминиевая, антипригарное покрытие

14
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 100

Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, черный, серебряный

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для блинов белая сталь, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Сковорода для блинов белая сталь, серый

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Сковорода сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Сковорода сталь нержавеющая, металлическая

12
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода с двумя ручками, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Сковорода с двумя ручками, сталь нержавеющая

9
В наличии 6 шт.
Фотография товара Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 630

Сковорода-гриль «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный

6
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, синий, черный
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, синий, черный
от 10 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №10» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №10», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №10»

11
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Атус», сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Нож для чистки овощей и фруктов «Атус», сталь, пластик

8
В наличии 59 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Gewürztr - Pinot Grigio - Souv Blanc - «M&G Quintas», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Gewürztr - Pinot Grigio - Souv Blanc - «M&G Quintas»

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Астория» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Астория» сталь нержавеющая

5
В наличии 144 шт.