Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина280/450 мм
- Ширина430 мм
- Высота40 мм
- Вес1,41 кг
- Материалалюминий, дерево
- Цветкоричневый, черный
- ФормаПрямоугольная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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