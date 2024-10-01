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Сковорода-гриль литой алюминий, дерево, черный

Артикул: CH-059-417
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина280/450 мм
  • Ширина430 мм
  • Высота40 мм
  • Вес1,41 кг
  • Материалалюминий, дерево
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаПрямоугольная

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