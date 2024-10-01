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Сковорода-гриль «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон - фото 1Сковорода-гриль «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон - фото 2

Сковорода-гриль «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон

Артикул: CH-059-137
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина260 мм
  • Вес1,02 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный

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