Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина260 мм
- Ширина260 мм
- Вес1,02 кг
- Материалалюминий
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Дозатор «Пробар», пластик, белый
Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»
Тарелка «Кунстверк», диаметр 290мм
Совок для льда, сталь нержавеющая
Ложка сервировочная, сталь нержавеющая
Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая
Салатник квадратный стекло, прозрачный, зеленый
Совок для льда, поликарбонат, прозрачный
Чашка бульонная 300 мл, с ручками, фарфор
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черный
Сковорода, сталь нержавеющая
Сковорода дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сковорода «Проотель» литой алюминий, пластиковая
Сковорода «Гранито» алюминий литой, черный
Сковорода для блинов голубая сталь, металлический
Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий
Сковорода для гриля прямоугольный чугун, черный
Сковорода из голубой стали, серый
Лист-гриль с ручками алюминий литой, антипригарное покрытие
Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт» черная