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Сковорода для блинов «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный - фото 1Сковорода для блинов «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный - фото 2Сковорода для блинов «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный - фото 3

Сковорода для блинов «Эмбер Каст Мэтт» чугун, черный

Артикул: CH-059-400
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес1,495 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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