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Сковорода для фахитос «Эмбер Каст» чугун, серый - фото 1

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст» чугун, серый

Артикул: CH-059-303
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина475 мм
  • Ширина193 мм
  • Высота40 мм
  • Вес2,33 кг
  • Материалчугун
  • Цветсерый
  • ФормаОвальная

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