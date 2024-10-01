Товар в корзине. Перейти
Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, черный, серебряный - фото 1

Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, черный, серебряный

Артикул: CH-059-342
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный
Фотография товара Сковорода профессиональная алюминиевая, тефлон, серебряный, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Фотография товара Сковорода, дно-сэндвич, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина510 мм
  • Высота60 мм
  • Диаметр320 мм
  • Вес0,79 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный, серебряный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор

14
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800

Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый

13
В наличии 672 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Визув», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Визув», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от12046
220 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Визув», длина 210мм

13
В наличии
Настоящее фото товара Блюдце «Ресторан», диаметр 140мм, произведённого компанией ChiedoCover
от300
Оптовая цена

Блюдце «Ресторан», диаметр 140мм

10
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Блюдо-ракушка для комплимента, произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Блюдо-ракушка для комплимента

5
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Кунстверк», диаметр 255мм, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Кунстверк», диаметр 255мм

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Шоколад», диаметр 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Шоколад», диаметр 260мм

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож для хлеба сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 780

Нож для хлеба сталь, пластик

11
В наличии
Настоящее фото товара Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая, произведённого компанией ChiedoCover
от410

Ложка барная «Пробар», сталь нержавеющая, серебристая

6
В наличии 494 шт.

Другие товары из раздела сковороды

Настоящее фото товара Сковорода «Проотель», алюминий литой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Сковорода «Проотель», алюминий литой

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Сковорода-гриль «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода-гриль «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Сковорода-гриль «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон

14
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода-гриль с ручкой чугун, тефлон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 360

Сковорода-гриль с ручкой чугун, тефлон, серый

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для блинов литой алюминий, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 600

Сковорода для блинов литой алюминий, тефлон, черный

10
В наличии 3 шт.
Фотография товара Сковорода-гриль алюминий литой, дерево, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода-гриль алюминий литой, дерево, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 440

Сковорода-гриль алюминий литой, дерево, черный

10
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для блинов белая сталь, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Сковорода для блинов белая сталь, серый

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Сковорода «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290

Сковорода «Клас Шеф» алюминий, тефлон, синий, черный

5
В наличии
Настоящее фото товара Сковорода из голубой стали, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690

Сковорода из голубой стали, серый

10
В наличии
Фотография товара Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, дерево темное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, дерево темное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 980

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, дерево темное

11
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 830

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный

7
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, черный, серебряный
Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, черный, серебряный
от 4 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Рэд Лайн» фарфор

14
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800

Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый

13
В наличии 672 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Визув», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Визув», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от12046
220 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Визув», длина 210мм

13
В наличии