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Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, черный, металлический - фото 1

Сковорода, сталь нержавеющая, антипригарное покрытие, черный, металлический

Артикул: CH-059-114
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина630 мм
  • Высота70 мм
  • Диаметр320 мм
  • Вес2,56 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

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