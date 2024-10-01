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Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий - фото 1

Сковорода с антипригарным покрытием «Клас Шеф» тефлон, алюминий, черный, синий

Артикул: CH-059-232
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина330 мм
  • Высота40 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0,346 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, черный
  • ФормаКруглая

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