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Сковорода для блинов голубая сталь, серый - фото 1

Сковорода для блинов голубая сталь, серый

Артикул: CH-059-037
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - голубая сталь

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Высота20 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,69 кг
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

Отзывы

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