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Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,6л черный, металлический - фото 1Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,6л черный, металлический - фото 2Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,6л черный, металлический - фото 3Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,6л черный, металлический - фото 4

Сковорода для блинов «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая 0,6л черный, металлический

Артикул: CH-058-981
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота15 мм
  • Диаметр260 мм
  • Вес0,78 кг
  • Объем0,6 л
  • Материалалюминий, нержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

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