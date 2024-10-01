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Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт», черная - фото 1Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт», черная - фото 2Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт», черная - фото 3

Сковорода из чугуна «Эмбер Каст Мэтт», черная

Артикул: CH-059-457
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес2,25 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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