Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина495 мм
- Высота50 мм
- Диаметр260 мм
- Вес1,74 кг
- Материалсталь
- Цветсерый
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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