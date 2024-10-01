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Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный - фото 1

Сковорода с деревянной ручкой «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный

Артикул: CH-059-110
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Высота100 мм
  • Диаметр300/250 мм
  • Вес3,49 кг
  • Материалдерево, чугун
  • Цветкоричневый, черный

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