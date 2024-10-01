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Сковорода для блинов «Эмбер Каст Мэтт» из чугуна, черный - фото 1Сковорода для блинов «Эмбер Каст Мэтт» из чугуна, черный - фото 2Сковорода для блинов «Эмбер Каст Мэтт» из чугуна, черный - фото 3

Сковорода для блинов «Эмбер Каст Мэтт» из чугуна, черный

Артикул: CH-059-445
6 оценок
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Фотография товара Сковорода «Эмбер Каст Мэтт» из чугуна, черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота15 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0,73 кг
  • Материалчугун
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

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