Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота15 мм
- Диаметр160 мм
- Вес0,73 кг
- Материалчугун
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Скребок двуручный, пластик
Ложка столовая «Серфис»
Ложка столовая «Астория»
Противень для пиццы голубая сталь
Крышка, сталь нержавеющая, D280
Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 8.6л
Чашка бульонная «Каррарэ» стекло
Тарелка глубокая «Скифская»
Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая
Блюдо для подачи «Лист», белый
Сковорода для блинов сталь голубая, металлический
Сковорода для подачи «Боро» стекло
Сковорода для паэльи сталь голубая
Сковорода «Гранито» алюминий литой
Сковорода индукционная «Гранито» алюминий литой, черный
Сковорода алюминиевая, тефлон, черный, серебряный
Сковорода белая сталь, серый
Сковорода алюминиевая, покрытие антипригарное, серебряный, черный
Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево, черный, темное дерево
Сковорода из голубой стали, серый