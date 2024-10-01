Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина378/240 мм
- Ширина190 мм
- Высота30 мм
- Вес1,34 кг
- Материалдерево, чугун
- Цветкоричневый, черный
- ФормаОвальная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для подачи, фарфор, ширина 170мм
Блюдо для суши, сосна, ширина 290мм
Тарелка глубокая «Эволюшнс Солюшн», 1.2л
Нож для стейка «Кингс Стэйнлесс Стил»
Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий
Чашка бульонная, фарфор
Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево
Вилка кухонная «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый
Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая
Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой
Сковорода, сталь нержавеющая
Сковорода «Уитфорд», алюминий литой,сталь нержавеющая, 2л
Сковорода для фахитос на подставке чугун, дерево, черный, древесный
Сковорода алюминий литой, тефлон
Сковорода-гриль «Блэк плюс» алюминий литой, тефлон
Сковорода для блинов алюминиевая, тефлон, серебряный, черный
Сковорода из литого алюминия, тефлон, черный
Сковорода сталь черная, серый
Сковорода тефлон, литой алюминий, черный