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Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево - фото 1Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево - фото 2Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево - фото 3Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево - фото 4Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево - фото 5

Сковорода для фахитос «Эмбер Каст Мэтт» чугун,дерев, серый, темное дерево

Артикул: CH-059-448
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина378/240 мм
  • Ширина190 мм
  • Высота30 мм
  • Вес1,34 кг
  • Материалдерево, чугун
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаОвальная

Отзывы

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